الرباط 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مبادرة "بيت الإيسيسكو الرقمي" لتواصل من خلالها سلسلة المبادرات العملية والبيانات والنداءات التوجيهية التي أطلقتها منذ الأيام الأولى لظهور فيروس كورونا في عدد من الدول الأعضاء.وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم جهود الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في مواجهة الجائحة عبر اقتراح أفضل الحلول في التعامل مع الأوضاع الحالية الطارئة، وتوفير أحدث الوسائل وخاصة التكنولوجية منها وأكثرها مرونة في ظل إكراهات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا وأنجعها في الحد من انعكاساتها على مجالات التربية والعلوم والثقافة.وتتكون مبادرة "بيت الإيسيسكو الرقمي" من مجموعة متنوعة ومتكاملة من إجراءات الدعم الميداني السريع، ومن أدوات تواصلية مرنة ووسائل تكنولوجية حديثة ومنتجات ومضامين رقمية شاملة تغطي مختلف مجالات التربية والعلوم والثقافة.وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تتمثل أيضا في وضع مجموعة كبيرة من الأدوات المعرفية المفتوحة، تشمل أحدث البرمجيات التي يحتاج إليها تلاميذ المدارس والمعاهد وطلاب الجامعات والباحثون والمدرّسون ومنتجو المحتوى التعليمي الرقمي، ودلائل تربوية لجميع المستويات، ومحتويات تعليمية تفاعلية، في جميع التخصصات المعرفية لفائدة مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى المعارف العالمية والصناعات الثقافية والمحتويات الفكرية.كما تتوخى المبادرة تمكين زائري "بيت الإيسيسكو الرقمي" من منصة تفاعلية للتواصل وتبادل إنتاجهم الإبداعي الابتكاري، وتضمينها محتويات جذابة للتوعية والتثقيف الصحي توقيا من فيروس كورونا، واعتمادا على نصائح وتوجيهات من المتخصصين، ومضامين أخرى في مكان واحد ليكون قبلة معرفية لجميع الفئات العمرية وأصحاب التخصصات المختلفة.إضافة إلى ذلك تسعى المبادرة إلى إطلاق قناة رقمية عبر موقعها الإلكتروني تقدم محتويات تربوية وثقافية وعلمية وتكنولوجية، تهدف إلى تأطير الآباء وتعزيز ثقافتهم التربوية، وتوفير تجهيزات ومعدات ذكية يتم تزويدها بمحتويات رقمية متنوعة، لتوزيعها على عدد من الدول الأعضاء عبر لجانها الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.// انتهى //19:33ت م0154