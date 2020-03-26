جدة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستفقد معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي بعض المشروعات في محافظة جدة.وشملت جولة معاليه مشروع جسر شارع صاري تقاطع طريق الملك فهد "ميدان الفلك" والمشروع عبارة عن جسر بطول ٩٧٥م شامل المنحدرات ويحرر شارع صاري (شرق/غرب) عند تقاطعه مع طريق الملك فهد، حيث قامت الأمانة في مطلع شهر مارس بتحرير الحركة المرورية بطريق الملك فهد (شمال/جنوب) بهدف استكمال أعمال الجسر, كما جرى نقل مجسم الفلك إلى موقعه الجديد وبلغت نسبة الإنجاز 56%.كما تفقد معالي أمين محافظة جدة مشروع حديقة الأمير ماجد بحي الربوة ، والمشروع عبارة عن حديقة عامة بمساحة إجمالية تبلغ نحو ١٢٠ ألف متر مربع تشمل عدد ٤ دورات مياه ومنطقة ألعاب بمساحة ٨٥٠٠ متر النافورة راقصة ومناطق زراعية بمساحة ٤٠ ألف متر ومواقف سيارات وممر مشاة بطول ٨٥٠م ومضمار دراجات بطول ١٧٠٠ م وأعمدة إنارة للمشروع ، وبلغت نسبة الإنجاز 51%.وفي نهاية الجولة قدم معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي الشكر لجميع قطاعات الدولة وللقطاعات الصحية والأمنية والجيش والحرس الوطني على تعاونها خلال أزمة كورونا وتسهيل أعمال تنفيذ المشروعات .ووجه بضرورة تنفيذ مشروعات أمانة جدة وفق الجدول الزمني المعتمد، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه عملية تنفيذ الأعمال حتى تساهم هذه المشروعات في خدمة السكان من مواطنين ومقيمين وتحسن جودة الحياة في محافظة جدة.// انتهى //19:40ت م0158