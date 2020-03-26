سكاكا 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بالجوف اليوم، المخصصات الشهرية لبرنامجي كفالة الأيتام وكفالة الأسر المحتاجة لشهر مارس من العام 2020م والبالغة 111,300 ريال.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي أن المبالغ المخصصة استفاد منها 329 يتيماً ويتيمة و42 أسرة من مستفيدي الخدمات التي تقدمها الجمعية، داعياً الجميع إلى المساهمة في دعم الجمعية حتى تلبي احتياجات مستفيديها .// انتهى //19:51ت م0159