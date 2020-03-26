جدة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسترأس معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم الجلسة الرابعة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441هـ التي عقدها المجلس بمبنى الإدارة العليا للجامعة نيابة عن معالي وزير التعليم رئيس المجلس عبر الدوائر التليفزيونية عن بعد يحضور أعضاء المجلس .وفي بداية الجلسة رحب معاليه بالأعضاء وهنأ وكيل الجامعة للتطوير الدكتورعبدالرحمن بن هلال مقبول الطلحي بمناسبة تعيينه وكيلاً للجامعة للتطوير، كما تقدم معاليه بالشكر والتقدير لوكيل الجامعة للتطوير السابق الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي على جهوده خلال الفترة السابقة .وأشار معاليه إلى اجتماع أصحاب المعالي مديري الجامعات مع معالي وزير التعليم وما وجه به معالي الوزير باستمرار العملية التعليمية وفقاً للتقويم الدراسي المعتمد من مجلس الوزراء الموقر.وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة لاستمرار العملية التعليمية والوقاية من فايروس كورونا COVID-19 وبالجهود المتميزة التي بذلتها كافة قطاعات الجامعة والتي وجدت صدىً كبيراً وقبولاً لدى المجتمع، منوهاً بأن الجامعة سوف تعمل على آلية لاستقطاب المتطوعين وتدريبهم في كافة المجالات الصحية وغيرها من أشكال التطوع العام خدمة للمواطنين والوطن.وبعد الاطلاع على جدول أعمال الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية ومنها، تشكيل لجنة برئاسة معالي مدير الجامعة وتفويضها بالنظر في آلية الاختبارات وتقويم أداء الطلبة لكافة التخصصات بجميع الكليات بالجامعة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة وفق اللوائح المعتمدة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب بالجامعة لمدة عامين اعتباراً من 20/4/1441هـ، وتعيين ثلاثة أعضاء هيئة تدريس في عضوية مجلس كلية الدراسات التطبيقية وإقرار برنامج ماجستير العلوم في الصيدلانيات بالمقررات والرسالة بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة، والموافقة على ترقية عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله باطويل من المرتبة الثالثة عشرة إلى المرتبة الرابعة عشرة، وتعيين عضو هيئة التدريس بكلية التمريض الدكتورة أحلام بنت عوض الزهراني في عضوية مجلس كلية العلوم الطبية التطبيقية برابغ.// انتهى //21:47ت م0182