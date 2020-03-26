الدمام 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقامت أمانة المنطقة الشرقية، بتوزيع أدوات الوقاية من كمامات وقفازات على رجال الأمن والعيون الساهرة أثناء فترة منع التجول، بوسط الدمام وضواحيها، إضافة إلى المواطنين والمقيمين في الطرقات العامة والمراكز التجارية استشعاراً بالمسؤولية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، وحثتهم على التقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية واتباع الإجراءات الوقائية التي تقدمها الجهات المختصة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.كما وزعت الأمانة أكثر من ٥٠٠ معقم مجانٍ على المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، وذلك في عدد من الأماكن والطرقات، وذلك ضمن جهودها وإجراءاتها الاحترازية والوقائية المبذولة لمواجهة فايروس "كورونا "، واستكمالاً للمبادرات المجتمعية لأمانة المنطقة الشرقية، مؤكدةً أنها تكثف جهودها وفق إستراتيجية وقائية لمواجهة فايروس "كورونا " بالتعاون مع جميع الجهات المختصة ومن خلال تكثيف الجولات الميدانية والرقابية، من البلديات بالمنطقة كافة.// انتهى//.21:49ت م0183