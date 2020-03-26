الدمام 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستنفذ فرق العمل بالمحاجر الحيوانية والنباتية والمكاتب والوحدات التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يومياً وعلى مدار الساعة جولات تفقدية على الأسواق ونقاط البيع في المراكز والمولات التجارية الكبيرة في جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة لمراقبة ومتابعة مدى توفر الخضار والفواكه والأسماك واللحوم والدواجن.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن أكثر من 30 مراقباً ومختصاً من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، إضافة إلى تواجد أكثر من ٤٠ موظفاً من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين ومحللي مختبر بالمنافذ الحدودية الخمسة بالمنطقة البرية منها والجوية يعملون خلال الـ 24 ساعة لتسهيل الحركة التجارية وعمليات التصدير والاستيراد للسلع والبضائع ذات الاختصاص.وشدد المهندس المطيري على ضرورة الالتزام من قبل المتسوقين بالشروط والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة واتباع توجيهات وزارة الصحة ووزارة الداخلية كالتقليل من التجمعات والتسوق بشكل فردي دون اصطحاب الأطفال أو النساء، حرصاً على سلامة الجميع، وشرائهم ما يكفي من الخضروات والفاكهة وعدم تخزين كميات كبيرة منها مما يعرضها للتلف، مؤكداً حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الحكومية ذات العلاقة على توفير الغذاء الصحي والآمن للجميع، منوهاً إلى أنه في حالة وجود أي صعوبات أو معوقات تواجه المزارعين أو منتجي الدواجن أو الصيادين عليهم التواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر القنوات الرسمية للإسراع بتذليل الصعوبات والمعوقات ومعالجتها وفق الأنظمة المتبعة.يذكر أن فريق العمل المعد لزيارة الأسواق بشكل يومي بالمنطقة للمراقبة وعلى مدار أكثر من أسبوع لم يسجل أي انخفاض أو ندرة في المعروض ولله الحمد، حيث تتوفر الخضار والفاكهة بكميات وأسعار مناسبة.// انتهى//21:55ت م0184