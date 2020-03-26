عام / حالات الإصابة بكورونا في جنوب إفريقيا ترتفع إلى 900
الخميس 1441/8/2 هـ الموافق 2020/03/26 م واس
جوهانسبرج 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس
قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بلاده ارتفعت إلى 900 حالة، في وقت تستعد فيه البلاد لفرض حظر عام.
وقال رامافوزا للصحفيين: "لدينا الآن أكثر من 900 شخص أصيبوا بالعدوى... ونخشى زيادة العدد لأكثر من ذلك بكثير."
وكانت الإصابات بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه فيروس كورونا، في جنوب إفريقيا، وصلت إلى 702 حالة حتى أمس الأربعاء.
// انتهى //
22:00ت م
0186