رام الله 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن أبناء الشعب الفلسطيني يقاوم فيروس كورونا وفق إمكانات محدودة، بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحقهم.وأضاف عريقات في بيان له اليوم أن سلطات الاحتلال قامت اليوم بهدم ثلاثة منازل في منطقة الديوك التحتا في أريحا، وبالأمس اجبرت عشرات العمال على ترك مواقع عملهم في إسرائيل، وألقتهم على مدخل أريحا الجنوبي، وعلى مداخل مختلف المدن .وتابع: "بلا خجل تقوم سلطة الاحتلال بهدم البيوت واستمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، وأن إسرائيل تتعاون هكذا في محاربة الكورونا".//انتهى //22:07ت م0189