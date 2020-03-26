عمّان 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقررت الحكومة الأردنية اليوم عزل محافظة إربد شمال البلاد عن باقي الأردن، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة إنه سيتم عزل قصبة المحافظة وعدد من القرى التابعة لها عن باقي المحافظة، مؤكداً أن الحكومة ستوصل الخدمات للمناطق المعزولة في إربد.وأكد الوزير الأردني أن الوضع في المحافظة ورغم زيادة عدد الإصابات لا يزال تحت السيطرة، والفرصة لا تزال ممكنة أن يبقى تحت السيطرة في حال التزام الجميع بالتعليمات.//انتهى//22:09ت م0191