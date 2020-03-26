نواكشوط 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3 إصابات.وقال وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو ولد حامد: إن الأمر يتعلق بمواطن يبلغ من العمر 74 عامًا قدم من فرنسا، وشُخصت حالته الصحية فجر اليوم".وأكد في هذا النطاق أن كافة الإجراءات المتعلقة بعزل المريض والتكفل به قد اتخذت مع إطلاق عملية البحث عن الأشخاص المخالطين من أجل عزلهم ومتابعتهم.// انتهى //22:14ت م0194