طريف 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستواصل الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، مهامها على مدار الساعة على كافة المنشآت التموينية الغذائية ومحلات الخضار والفواكة للتأكد من وفرة المخزون من المواد التموينية والخضار والفواكه والسلع الاستهلاكية.وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي أن وزارة التجارة تراقب بشكل مستمر كافة منافذ البيع لضبط العمليات، مؤكداً على تشديد العقوبات ضد أي مخالفة برفع أسعار السلع الرئيسية والمستلزمات الوقائية أو تخزينها والامتناع عن بيعها، وأن وزارة التجارة لن تتوانى باتخاذ العقوبات النظامية المشددة ضد أي ممارسة استغلال, داعيًا المستهلكين إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900.// انتهى //23:23ت م0210