الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأشاد معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي رأسها خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- اليوم.وبيّن معاليه في تصريح له عقب انعقاد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين أن الكلمة تعكس مكانة المملكة وقيادتها بروح عالمية نحو إعادة الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي للعالم، وذلك استشعاراً بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وبحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار هذا الوباء، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية.وسأل معاليه الله تعالى أن يبارك جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -، وأن يديم على هذه البلاد وبلدان العالم أجمع الأمن والأمان والرخاء، ويبعد عنها وعنهم الأمراض والأوبئة.// انتهى //23:30ت م0212