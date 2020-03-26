اجتماعي / كاميرات مصوري "واس" تتابع التزم المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول في منطقة تبوك
الخميس 1441/8/2 هـ الموافق 2020/03/26 م واس
تبوك 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس
تواصل الجهات الأمنية بمنطقة تبوك متابعاتها المستمرة لتطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – القاضي بمنع التجول، النابع من حرصه - أيده الله - على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد .
كاميرات مصوري "واس" حضرت لتوثيق انضباطية وتجاوب المجتمع خلال ساعات تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة تبوك من المركبات والمارة ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره .
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