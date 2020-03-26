تبوك 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستواصل الجهات الأمنية بمنطقة تبوك متابعاتها المستمرة لتطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – القاضي بمنع التجول، النابع من حرصه - أيده الله - على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد .كاميرات مصوري "واس" حضرت لتوثيق انضباطية وتجاوب المجتمع خلال ساعات تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة تبوك من المركبات والمارة ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره .// انتهى //23:41ت م0217