المدينة المنورة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسمع زيادة ساعات منع التجول التي شملت المدينة المنورة, إلى جانب مكة المكرمة والرياض, تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وثقت "واس" التزاماً مجتمعياً عنوانه الوعي والحرص على تنفيذ الأمر الكريم, عبرّت عنه طُرقات وميادين "سيدة المدن" طيبة الطيبة, وهي خالية تماماً من أية تجمعات أو حركة مرورية, في مشهد يعكس مدى الوعي والإلتزام.// انتهى //23:42ت م0218