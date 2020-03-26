عرعر 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستشهد الأسواق التموينية والبقالات في مدينة عرعر وفرة في المعروض، ومراقبة مشددة من الجهات المختصة على الأسعار والإجراءات الوقائية من خطر انتشار فيروس "كوفيد-19".ورصدت "واس" حالة توافر السلع في عدد من أسواق "السوبر ماركت" والتموينات الغذائية ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز .وأكد مدير عام التجارة بمنطقة الحدود الشمالية أحمد الفايز أن وزارة التجارة تقوم بالمراقبة بشكل دائم لكافة منافذ البيع لضبط وتشديد العقوبات ضد أي مخالفات لرفع أسعار السلع الرئيسة والمستلزمات الوقائية أو تخزينها والامتناع عن بيعها، وأن وزارة التجارة لن تتوانى -مع الجهات المختصة- باتخاذ العقوبات النظامية المشددة ضد أي ممارسة استغلال، منوها أن الفرق الرقابية تعمل بشكل مكثف وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.وبين الفايز للمستهلكين أنه يوجد وفرة ولله الحمد في المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار، موضحا أن وزارة التجارة تدعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //23:44ت م0219