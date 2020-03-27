بريدة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ التي ألقاها خلال عقد القمة "الاستثنائية" الافتراضية، لمجموعة العشرين G20 برئاسة المملكة , والتي أكدت على الدور السعودي القيادي والمسؤول تجاه جائحة كورونا المستجد وعكست فاعلية دورها الكبير كممثل عربي وحيد في المجموعة التي تضم أكبر اقتصادات العالم.وقال سموه : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ شكلت بارقة أمل لدول العالم , وعكست وجود التزام إنساني وأخلاقي قوي من قبل رئاسته ـ أيده الله ـ لمجموعة العشرين G20 , وبعثت رسالة سامية ومنهجاً واضحاً من خلال غرس روح التكاتف بين دول العالم لمواجهة جائحة كورونا المستجد بكافة تداعياتها الحالية والمستقبلية وتعزيز ثقافة مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية في العالم أجمع .وأشار سمو أمير منطقة القصيم إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجموعة العشرين أظهر دور المملكة المسؤول والمهم تجاه جائحة كورونا , واستشعارها الكبير نحو عمق الأزمة وأثرها على الصحة والاقتصاد والمال والأعمال وعكس الجدية في طمأنة واضحة للعالم من خلال التأكيد على أهمية استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات وبالأخص الإمدادات الطبية الأساسية , مبيناً بأن ذلك يعكس عمق التزام ـ المملكة الإنساني والأخلاقي تجاه شعوب العالم المتضررة جراء هذه الجائحة الصحية العالمية وحرصه على المعالجة الشمولية لتداعيات جائحة كورونا .وسأل سموه في ختام كلمته أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للوصول إلى كافة التطلعات المرجوة لمواجهة هذه الجائحة العالمية , وأن يحفظ الله سبحانه بلادنا وكافة بلدان العالم من كل مكروه , إنه سميع مجيب.// انتهى //00:31ت م0226