أبوظبي 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات اليوم اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.و جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في جوانبها كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة, إضافة إلى مجمل القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات انتشار فيروس "كورونا" والجهود المبذولة لاحتواء تداعياته.// انتهى //00:36ت م0227