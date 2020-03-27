باريس 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعلنت الجهات الصحية في فرنسا تسجيل 365 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بما في ذلك فتاة عمرها 16 عاماً لأول مرة في منطقة باريس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1696 حالة منذ بداية الوباء شهر يناير المنصرم.وارتفع عدد المصابين بالفيروس في فرنسا بحسب مدير عام الصحة جيروم سالومون إلى 29155 مصاباً، منهم 13904 أشخاص نقلوا إلى المسشفيات بزيادة 2365 مصاباً، و3375 حالة في العناية المركزة في فرنسا بزيادة 548 شخصاً في يومٍ واحد، كذلك تعافي 4948 شخصاً من الفيروس حتى اليوم.// انتهى //00:38ت م0228