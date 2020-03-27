أملج 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسبدت شوارع محافظة أملج في رابع أيام منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتواجد أمني منظم بقيادة شرطة المحافظة وتعاون قطاعات المرور وحرس الحدود وأمن المنشآت وجهات أمنية أخرى وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول الذي أتخذته المملكة كأحد الإجراءات الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا .ورصدت "واس" تمركز الأجهزة الأمنية في الشوارع والتقاطعات والميادين والنقاط الأمنية لتطبيق قرار منع التجول ، كما رصدت خلو الشوارع من السيارات والمارة وهو دليل على تجاوب المواطنين والمقيمين بالمحافظة مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظة الله - القاضي بمنع التجول ليلاً حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كرونا الجديد ، وهو كذلك مؤشر على وعي المواطن والمقيم .// انتهى //00:38ت م0229