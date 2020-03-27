تبوك 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستواصل أمانة منطقة تبوك حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، حيث استهدفت تلك الحملات اليوم رش وتعقيم عدد من أرصفة المحال التجارية بالمنطقة، إضافة إلى حملات الرش اليومية التي تقوم بها في الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.وأوضحت الأمانة أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهودها في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، وذلك حفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.وشكلت الأمانة من أجل ذلك عدداً من الفرق الميدانية التي تهيب من خلالها بأصحاب المطاعم والكافيتريات والمنشآت الغذائية وما يماثلها إلى ضرورة التعاون معهم، والالتزام باتباع جميع وسائل النظافة والوقاية والتعقيم ، مثمنة للجميع مدى الاستجابة والوقوف جانبا في خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية الشاملة لحماية المواطنين والمقيمين.// انتهى //00:39ت م0230