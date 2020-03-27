الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واساستطاعت جامعة اليمامة مواكبة التعليم عن بُعد لطلابها وطالباتها، وذلك استجابة للقرار الوزاري القاضي بتعليق الدراسة، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، والذي يأتي استمراراً لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها الطلاب، وحرصها على سلامتهم، بتوفير البدائل المناسبة لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد.وأوضح مدير جامعة اليمامة الدكتور حسام بن محمد رمضان ، بأن الجامعة استكملت منظومة التعليم الإلكتروني " عن بعد" في الأيام الأولى للتعليق، حيث تم تفعيل الفصول الافتراضية والتعليم “عن بعد” خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة عالية، وذلك من خلال منصة نظام إدارة التعليم في الموقع الإلكتروني للجامعة (LMS)، وبدعم من مركز تطوير مهارات التعليم والتعلم بالجامعة، بالإضافة إلى الاستعانة بالتطبيقات الإلكترونية التفاعلية والمتوفرة في تطبيقات الهواتف الذكية، حيث تم دخول الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على المنصات الإلكترونية بشكل مباشر.من جانبه، أوضح أفاد عميد القبول والتسجيل وشؤون الطلاب بالجامعة الدكتور سلطان العتيبي إلى أن الإحصائيات التي تم رصدها خلال الفترة من يوم 9 مارس وحتى 19 مارس الجاري تشير إلى إجمالي حضور الطلاب والطالبات للمحاضرات عن بعد وصل لـ 43372 محاضرة، وعدد المحاضرات التي قُدمت عن بُعد 2083 محاضرة بمعدل 2213 ساعة، وبلغ إجمالي التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات 13357 حالة تسجيل، وتقديم المقررات الدراسية عن بعد بنسبة 100% بعدد 411 مقرراً لجميع كليات الجامعة وبرنامج الدراسات العليا.// انتهى//00:44ت م0232