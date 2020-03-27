بكين 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه يتحتم على المجتمع الدولي تعزيز الثقة، والعمل معاً بشكل موحد في استجابة جماعية لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وسط تفشي المرض في جميع أنحاء العالم.وقال الرئيس الصيني في تصريحات ببكين خلال مشاركته في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين G20 التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ : يجب أن نزيد التعاون الدولي بشكل شامل وأن نشجع على المزيد من التآزر حتى تتمكن البشرية من كسب المعركة ضد هذا المرض المعدي الكبير.// انتهى //00:51ت م0234