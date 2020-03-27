جيزان 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسنوه معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لدى افتتاحه القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة دول العشرين.وقال معاليه:" لقد أكد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في كلمته على الدور الريادي والمحور الهام للملكة في مواجهة جائحة كورونا بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد" .وأشاد معالي مدير جامعة جازان بجهود المملكة في تقديم الدعم والمساندة للعديد من الدول لحماية الإنسانية من فيروس كورونا، مما يعد ترجمة حقيقية لمواقف المملكة وحرصها على تحقيق الاستقرار لكل دول العالم، وتعكس مبادىء وقيم المملكة في رعاية الإنسان وصون البشرية.وأكد معالية أن عقد القمة يعد حدثا ً في غاية الأهمية ويجسد نجاح السياسة والدبلوماسية السعودية في حشد وتنسيق مواقف دول مجموعة العشرين لمعالجة أزمة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية , منوهاً إلى ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من مواقف ومضامين وتأكيده على ضرورة تحمل دول مجموعة العشرين للعديد من المسؤوليات تجاه مساعدة الدول النامية لتخطي آثار جائحة كورونا، و ضرورة التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة، وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.// انتهى //00:52ت م0235