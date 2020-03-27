الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسنوه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، بمضامين الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- في القمة الاستثنائية الافتراضية لدول مجموعة العشرين (G20) التي ترأسها المملكة.‏وقال معاليه: إن المملكة تعقد قمة استثنائية من أجل الإنسانية برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله وسط ظروف حرجة يمر بها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد , مؤكدا أن جهود المملكة ومكانتها عالمياً وحرصها واضطلاعها بمسؤوليتها تجاه تحقيق آمال شعوب العالم، أدت إلى عقد القمة التي تسعى من خلالها إلى التنسيق لمكافحة جائحة كورونا المستجد والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي على دول العالم.وأكد معاليه بما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - من مضامين شاملة حيث دعا فيها - أيده الله -، إلى اتخاذ التدابير الحازمة لوقف الخسائر في الأرواح البشرية ومعاناة العديد من مواطني دول العالم، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفشي الأمراض المعدية مستقبلا, وأهمية تحفيز الاقتصاد وتدفق التبادل التجاري والاهتمام بمساعدة الدول النامية والأقل نموا لمواجهة هذه الجائحة.وسأل معاليه الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يسدد جهودهما لما فيه الخير والنماء للمواطن والمقيم وللإنسانية جمعاء.// انتهى //01:01ت م0238