القاهرة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في افتتاح القمة الافتراضية لمجموعة العشرين قدمت تشخيصاً دقيقاً لواقع الأزمة الحالية وتداعياتها الإنسانية وعلى الاقتصادات والأسواق المالية، مشيداً بالبعد الإنساني الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله بتأكيده على مسؤولية دول مجموعة العشرين في مد يد العون للدول النامية وتحسين بناهم التحتية لتجاوز الأزمة الحالية.وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن كلمة خادم الحرمين الشريفين قد تضمنت رؤية مستقبلية لما ينبغي العمل عليه بعد الانتهاء من تلك الأزمة بتأكيده - حفظه الله- على أهمية العمل على تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلًا.// انتهى //01:23ت م0239