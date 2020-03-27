جيزان 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمضامين الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بافتتاحية القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20) ، التي ترأسها - أيده الله - والتي تعكس مكانة المملكة على المستوى العالمي.وقال سمو نائب أمير منطقة جازان :" إن دعوة مولاي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لتضافر الجهود بين دول العشرين خاصة والعالم أجمع لمواجهة جائحة كورونا المستجد، هي قولاً وفعلاً باعثة للأمل بعد الله تعالى للدول كافة لتبني مجموعة العشرين بقيادة المملكة لمواجهة جائحة كورونا وتداعيات هذا الوباء، وهذه الدعوة ليست بمستغربة منه ـ أيده الله ـ الذي يولي العمل الإنساني جل الرعاية والاهتمام" .وأشاد سمو نائب أمير منطقة جازان بما اشتملت عليه الكلمة من دعوات وتحذيرات لقادة أكبر اقتصاديات العالم، لاتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة, لمواجهة هذه الجائحة التي تخلف خسائر كبيرة في الأرواح البشرية وتأثيرات قد تتسع لتشمل الاقتصادات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في عرقلة عجلة التنمية، والتأثير سلبا على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية، وذلك من خلال التكاتف والتعاون لمواجهتها.وسأل سموه الله تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ دوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز أمنه واستقراره وصحة وسلامة مواطنيه في ظل قيادته الرشيدة.// انتهى //01:46ت م0241