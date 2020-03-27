أبها 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد القحطاني، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث بمخالفته لأمر منع التجول وعدم اكتراثه بالعقوبة المقررة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه وهو مقيم من الجنسية التركية في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.// انتهى //01:48ت م0242