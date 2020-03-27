عام / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة
الجمعة 1441/8/3 هـ الموافق 2020/03/27 م واس
الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد- صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (أبها) ومدينة (خميس مشيط).
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