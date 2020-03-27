بريدة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لقادة دول العشرين استجابة لدعوة المملكة لعقد القمة الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا.وقال سموه : يتجلى في كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – المضمون الإنساني والأخلاقي لبلادنا الطيبة، والرؤية المستقبلية التي تتجاوز الأزمة الراهنة إلى التطلع نحو تحمل دول قمة العشرين المسؤولية العلمية والأخلاقية لمواجهة ما قد يعتري العالم من أزمات مستقبلية.وعبر سموه عن اعتزازه بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في ظل هذه الأزمة العالمية التي اجتاحت دول العالم، والذي يأتي استكمالا لما قامت به من تدابير وإجراءات وقائية متقدمة لمواجهة تفشي الفيروس على أرض المملكة، سائلاً الله تعالى بأن يحفظ قيادتنا وبلادنا والمواطنين والمقيمين من كل سوء، وأن يتجاوز العالم هذه الأزمة للمضي قدما نحو مستقبل ينعم فيه الجميع بالرخاء والصحة والازدهار بعون من الله تعالى.// انتهى //02:04ت م0244