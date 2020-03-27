حائل 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنهُ بالإشارة لما تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله شخص يقوم بالبصق على نافذة إحدى المركبات، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الرابع من العمر وتبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وتم نقله للمستشفى وفحصه وظهرت نتائج الفحص سلبية حول إصابته بفيروس كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.// انتهى //02:23ت م0248