واشنطن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية عددًا من المسؤولين والأفراد والشركات التي مقرها إيران والعراق، في القائمة السوداء للمستهدفين بالعقوبات.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم: إن الكيانات والأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات دعموا الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له، والمسؤول عن العمليات الخارجية والتجسس، ونقلوا مساعدات تستخدم في القتل لجماعات مسلحة تدعمها إيران في العراق منها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.وأضافت الوزارة أنهم متورطون في تهريب أسلحة للعراق واليمن وبيع النفط الإيراني، المحظور بموجب العقوبات الأمريكية للنظام السوري ضمن أنشطة أخرى.وأكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين أن إيران تستخدم شبكة من الشركات التي تعمل كواجهة لتمويل جماعات إرهابية في أنحاء المنطقة وتحول الموارد بعيدا عن الشعب الإيراني لتعطي أولوية لوكلائها الإرهابيين على حساب الحاجات الأساسية لشعبها.// انتهى //03:06ت م0251