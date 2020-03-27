نواكشوط 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا إلى 2475 حالة إصابة مؤكدة، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 20% خلال 24 ساعة.وبحسب أرقام رسمية، فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا في إفريقيا إلى 64، أغلبها في الجزائر، كما ارتفع عدد دول القارة المسجلة حالات إصابة فيها 46 دولة.وقد أعلن الأربعاء عن أول حالتي إصابتين في مالي، كما أعلنت ليبيا عن تسجيل أول حالة إصابة، لليبي قدم مؤخرا من الخارج.ودعا قادة عدد من الدول الإفريقية، العالم إلى الوقوف مع إفريقيا، ومساعدتها على تجاوز تأثيرات فيروس كورونا، على أوضاعها الاقتصادية.وكان وزراء مالية إفريقيا، قد أكدوا مؤخرا حاجة القارة إلى 100 مليار دولار، من أجل التصدي للآثار الاقتصادية للفيروس، المصنف من جانب منظمة الصحة العالمية كجائحة.// انتهى//03:09ت م0252