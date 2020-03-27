الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأكد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي ألقاها خلال رئاسته للقمة الاستثنائية لقادة ورؤساء دول مجموعة العشرين، تأتي استمراراً لدور المملكة الريادي في كافة المجالات ومنها المجال الإنساني من خلال دعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من تأثيراتها الإنسانية والاقتصادية.وبين معاليه أن الكلمة تحمل في مضامينها أن (الأنسان أولاً)، وأنه يجب توحيد الجهود لضمان توفير الإمكانات والإمدادات الصحية لجميع الدول بلا استثناء لمواجهة هذه الجائحة.ونوه بأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - أثبتت ثقلها ومكانتها السياسية والاقتصادية بين دول العالم أجمع، من خلال المبادرة بعقد هذه القمة الافتراضية وفي غضون هذه الظروف، والإسهام في دعم الدول النامية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الخطيرة.ودعا معاليه في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يكلل جهود القيادة الرشيدة - رعاها الله - بالنجاح والتوفيق لخدمة الوطن والإنسانية جمعاء وأن يبعد عن بلادنا وعن سائر بلدان العالم شر هذه الجائحة.// انتهى //03:26ت م0255