واشنطن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقالت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إنها حشدت موارد حكومية غير مسبوقة للاستجابة لوباء كوفيد - 19 ، في الداخل والخارج.وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان عممته الخارجية :" يسعدني اليوم أن أعلن أن الولايات المتحدة وفرت ما يقرب من 274 مليون دولار أمريكي لتمويل الطوارئ الصحية والتمويل الإنساني".وأضاف :" جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص في الولايات المتحدة يواصل الشعب الأمريكي القيادة في الاستجابة لهذا الوباء".وذكر بيان الخارجية أن حكومة الولايات المتحدة ستوفر اليوم 274 مليون دولار أمريكي لدعم موارد 64 دولة من أكثر الدول المعرضة للخطر في العالم لمكافحة الوباء بشكل أفضل وتمكين المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من مساعدة بعض أكثر السكان ضعفاً في العالم.وأشار البيان إلى أن إعلان هذه الخطوة يقع ضمن تاريخ طويل من القيادة الأمريكية في مجال الصحة العالمية والمساعدة الإنسانية فاقت عشرة أعوام، أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الصحية وحوالي 70 مليار دولار من المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.واختتم البيان بالقول إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ أي إجراءات من شأنها مكافحة جائحة كوفيد - 19 وأن هذا التمويل هو خطوة أولى تضاف للدعم المستمر الذي تقدمه بالفعل المنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية و منظمة اليونيسف.// انتهى //03:38ت م0257