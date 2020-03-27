نجران 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لعقد القمة الاستثنائية الافتراضية والذي يؤكد أهمية دور المملكة البارز إقليمياً ودولياً، إضافة إلى ما تقدمه من دور إنساني من خلال عنايتها واهتمامها بصحة الإنسان.وأشار سموه الى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في قمة مجموعة العشرين (G20) حمل رسالة سامية ومنهجاً واضحاً غرس روح التكاتف بين دول العالم لمواجهة جائحة كورونا المستجد بكافة تداعياتها الحالية والمستقبلية وتعزيز ثقافة مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية في العالم أجمع .ونوه سمو الأمير تركي بن هذلول بالدور الفعال لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله - تجاه العالم أجمع وما دعا إليه من قوة وثبات وبلاء حسن، ومواجهة قوية لهذه المرحلة الصعبة، والتعاون التام من الجميع ، والتي هي أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود دول العالم، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والوصول إلى كافة التطلعات المرجوة لمواجهة هذه الجائحة العالمية, وأن يحفظ الله هذه البلاد المباركة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.// انتهى //04:17ت م0259