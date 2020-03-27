واشنطن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية لليوم الثالث ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مدعومةً بتفاؤل المستثمرين بالإجراءات التحفيزية التي من المتوقع تفعليها قريباً.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1351.62 نقطة، أو 6.38 %، إلى 22552.17 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 154.51 نقطة، أو 6.24 % ليغلق عند 2630.07 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع جلسات التداول مرتفعاً 413.24 نقطة، أو 5.6 %، إلى 7797.54 نقطة.// انتهى //04:18ت م0260