جنيف 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسوجه الصليب الأحمر والهلال الأحمر دعوة اليوم لجمع 825 مليون دولار من أجل مساعدة الناس الأكثر ضعفاً في مواجهة جائحة كوفيد-19.وطلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 250 مليون فرنك سويسري من جهتها لدعم لمهامها في مناطق النزاع والعنف، لمعاضدة جهود الهياكل الطبية ومراكز الاحتجاز، والحد من انتشار المرض بين النازحين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية.وقال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا في بيان "هذه الجائحة تهدد جميع الأنظمة الصحية، وسيتفاقم الوضع في الأماكن التي تكون فيها ضعيفة أو غير موجودة".وأضاف أن "كوفيد-19 يمس كل العالم دون تمييز، لكن المهاجرين والنازحين، والمشردين، وكذلك الأشخاص الموجودين في مناطق معرضة للكوارث هم من بين الأكثر عرضة للإصابة والأقل تغطية بالرعاية الصحة والأكثر تضررا من فقدان الدخل".// انتهى //04:22ت م0261