الخرطوم 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسعقدت وزارة الخارجية السودانية سلسلة اجتماعات مع سفراء عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بالخرطوم لاستقطاب الدعم والاستفادة من الخبرات و الإمكانيات الطبية لبلدانهم في التصدي لجائحة كورونا.واستجابت الوزارة لطلبات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالسودان لإجلاء رعاياها وموظفيها العالقين بالسودان بسبب إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران وذلك بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني.وفى ذات السياق شرعت وزارة الخارجية في حشد الدعم الدولي لبرنامج الحكومة لمكافحة المرض وذلك من خلال التواصل مع منظمات الأمم المتحدة، البنك الإسلامي للتنمية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المنظمات التي يتمتع السودان بعضويتها.// انتهى //04:30ت م0263