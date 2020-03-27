واشنطن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس عن زيادة قياسية في طلب إعانات البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع الذي انتهى يوم 14 مارس الجاري، أي في ظل الأزمة الحالية.وقالت الوزارة إن 3.3 ملايين أمريكي تقدموا بطلب لإعانات بطالة، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف آخر رقم قياسي سجل عام 1982، حيث تجاوز هذا الرقم أيضا أكبر عدد لطلبات الإعانة وبلغ 665 ألفا في أوج الركود العظيم في مارس 2009.وأشارت الوزارة لبيانات مقارنة بالأسبوع الذي سبق الأسبوع الماضي، توضح مدى تأثير انتشار فيروس كورونا على البلاد حيث سجل وحده 282 ألف طلب إعانة.//انتهى//05:09ت م0264