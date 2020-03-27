عرعر 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسنفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع أمانة المنطقة عمليات رش وتعقيم للفروع الإيوائية بعرعر مثل مركز التأهيل الشامل ودار الملاحظة الاجتماعية ومبنى الإيواء للعاملات وسكن العمال، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة النوري علي العنزي على عدم التهاون في ما يمس الصحة العامة والتأكيد على تطهير مواقع الفروع الإيوائية والمنشآت التابعة للفرع ، مبيناً أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتوفير أقصى درجات الوقاية للنزلاء والمقيمين بالفروع الإيوائية.// انتهى //05:23ت م0265