عرعر 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأقامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر وبمشاركة مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية يوم الخميس "مبادرة كلنا مسؤول" وذلك بتوزيع 360 حقيبة دعوية تحتوي على ماسك وقفازات ومعقم لليدين على المتسوقين في المحال التجارية والأسواق التموينية.وأوضحت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن دعم جهود وزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم إنتاج بعض التصاميم الإلكترونية التي تحث على لزوم البيت طاعة لأولي الأمر وغيرها من الأمور الشرعية فيما يخص هذا الحدث .// انتهى //05:25ت م0266