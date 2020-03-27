الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق، كما تتهيأ الفرصة بمشيئة الله لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم والشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:03ت م0002