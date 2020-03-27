الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:برئاسة الملك سلمان.. بدء أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرينخادم الحرمين يطالب بتدابير حازمة لمواجهة كورونا.. وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي«G - 20 الرياض»: جبهة دولية متحدة لكبح آثار كوروناإعلان التعبئة الجماعية والتأسيس لمبادرة عالمية لمكافحة الجوائحالقيادة تعزي رئيسي تشاد وإندونيسياولي العهد يعزي البرهان في وفاة وزير الدفاع السودانيالصحة: 1012 إصابة مؤكدة بكورونا وتسجيل حالة وفاة ثالثةإغلاق التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكيمختبرات الشرقية: استقبال أكثر من 5000 عينة فحص لفيروس كوروناالرياض تحاصر "كورونا" بحظر التجولخبراء سودانيون يدعون المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا الحوثيةموقف تاريخي لحماية الإنسان اليمنيقوات التحالف تؤكد مجدداً: سلامة اليمنيين أولاًعمليات هدم إسرائيلية في الضفة ومفاوضات لتشكيل حكومة وحدةالصحة العالمية: مؤشرات مشجعة لتباطؤ تفشي الفيروسأوروبا.. الأكثر تضرراً من الوباء// يتبع //06:04ت م0003