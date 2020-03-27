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الجمعة 1441/8/3 هـ الموافق 2020/03/27 م واس
الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
برئاسة الملك سلمان.. بدء أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين
خادم الحرمين يطالب بتدابير حازمة لمواجهة كورونا.. وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي
«G - 20 الرياض»: جبهة دولية متحدة لكبح آثار كورونا
إعلان التعبئة الجماعية والتأسيس لمبادرة عالمية لمكافحة الجوائح
القيادة تعزي رئيسي تشاد وإندونيسيا
ولي العهد يعزي البرهان في وفاة وزير الدفاع السوداني
الصحة: 1012 إصابة مؤكدة بكورونا وتسجيل حالة وفاة ثالثة
إغلاق التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي
مختبرات الشرقية: استقبال أكثر من 5000 عينة فحص لفيروس كورونا
الرياض تحاصر "كورونا" بحظر التجول
خبراء سودانيون يدعون المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا الحوثية
موقف تاريخي لحماية الإنسان اليمني
قوات التحالف تؤكد مجدداً: سلامة اليمنيين أولاً
عمليات هدم إسرائيلية في الضفة ومفاوضات لتشكيل حكومة وحدة
الصحة العالمية: مؤشرات مشجعة لتباطؤ تفشي الفيروس
أوروبا.. الأكثر تضرراً من الوباء
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