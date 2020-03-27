أبها 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسنوّه معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي ألقاها خلال ترؤسه - أيده الله - افتتاح القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20)، و التي أبرزت الدور الريادي للمملكة في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم أجمع، ومناقشة الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا.وقال معاليه": إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين في كلمته بوقوف المملكة إلى جانب الجهود الدولية لمكافحة هذا الوباء العالمي، ومساندة الدول النامية وتحفيز الاقتصاد الدولي، و الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير للتوصل إلى علاج مناسب ولقاح يحمي من أخطار هذه الجائحة التي أصابت الاقتصاد الدولي وعطلت الحياة في كثير من دول العالم، يجسد مكانة المملكة ودورها المحوري في حل القضايا الإنسانية، وتأثيرها البناء في إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية البناءة على مستوى العالم".وأشاد مدير جامعة بيشة بتنبه المملكة المبكر للأزمة ومسارعتها من خلال وزارة الصحة وكافة القطاعات الأخرى لاحتواء آثارها والحد من تفاقمها، مما جعل المملكة نموذجًا يحتذى به في مواجهة الأزمات ، الأمر الذي يزيدنا إصرارا على العمل صفا واحدا والالتزام بالتعليمات المنظمة في هذا الشأن حتى تنقشع الغمة عن الأمة أجمع - بإذن الله تعالى - .// انتهى //06:12ت م0010