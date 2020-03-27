طوكيو 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 70ر230نقطة أو ما يعادل 24ر1% ليصل إلى 30ر18895 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 63ر18 نقطة، أو33ر1% ، ليصل إلى 95ر1417 نقطة.// انتهى //07:02ت م0012