اقتصادي / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1441/8/3 هـ الموافق 2020/03/27 م واس
طوكيو 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس
صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 70ر230نقطة أو ما يعادل 24ر1% ليصل إلى 30ر18895 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 63ر18 نقطة، أو33ر1% ، ليصل إلى 95ر1417 نقطة.
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