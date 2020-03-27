نيويورك 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسرحبت الأمم المتحدة بالبيان الصادر عن قوات سوريا الديمقراطية في 24 مارس والذي أعربت فيه عن دعمها لنداء الأمين العام الداعي إلى وقف عالمي فوري لإطلاق النار لتسهيل الاستجابة العالمية لكوفيد-19.جاء ذلك في بيان صادر أمس عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، نوه فيه ببيان قوات سوريا الديمقراطية وإعلانها عن الالتزام بتجنب الانخراط في عمل عسكري.وقال البيان في هذا السياق، يدعو الأمين العام الأطراف الأخرى في الصراع السوري إلى دعم ندائه.وعبرت الأمم المتحدة عن قلق عميق إزاء التأثير المحتمل لفيروس كورونا على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء سوريا، خاصة على أكثر من 900 ألف شخص الذين ما زالوا نازحين بسبب الأعمال العدائية التي اندلعت منذ 1 ديسمبر في شمال غرب البلاد.وبحسب المتحدث ستيفان دوجاريك، يتم تسريع الجهود في جميع أنحاء البلاد لإعداد المختبرات وأجنحة العزل وإبلاغ الجمهور، ويجري إعداد المرافق الصحية ووحدات العناية المركزة كما يتم تحديد المجتمعات الأكثر عرضة للخطر.وطالبت الأمم المتحدة في بيانها بوقف كامل وفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، تماشيا مع القرار 2254، لتمكين تسيير جهود شاملة لقمع جائحة كـوفيد-19 .// انتهى //07:20ت م0015