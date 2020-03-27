سيئول 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واستراجعت الزيادة اليومية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 شخص اليوم، حيث تم تسجيل 91 حالة جديدة منذ اليوم السابق، وذلك وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في العاصمة سيئول.وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و 332 حالة ، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 139 حالة بعد وفاة ثمانية حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ويعد اليوم هو السادس عشر على التوالي الذي يجري فيه تسجيل عدد أقل من 200 حالة جديدة في البلاد، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو ما يظهر ثباتًا نسبيًا في تفشي المرض منذ أن بدأ في أواخر يناير الماضي.// انتهى //07:34ت م0016