طرابلس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، كلمة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج،وإشادتة بجهود الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا،موضحا كافة الإجراءات الإحترازية التي قاموا بها من أجل مجابهة الفيروس وعودة الليبين العالقين، مطالبا المؤسسات الاقتصادية والتشريعية والمالية والرقابية القيام بمسؤولياتهم لمواجهة كورونا، ونؤكد على الدور الهام للبلديات.وأشارت الصحف إلى تأكيد المركز الوطني لمكافحة الأمراض ،أنه قام بجمع 26 عينة من المخالطين للحالة المؤكد إصابتها بفيروس كورونا من الدرجة الأولى، وعقب أخذ العينات وفحصها بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض، تبين أن كل الحالات سالبة، وخلوها جميعا من فيروس كورونا المستجد.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرة إلى التصعيد في العديد من الجبهات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق، مبينة استمرار التحشيد بين الطرفين خاصة في محاور جنوب العاصمة ومدن غرب البلاد، وفي منطقة أبوقرين ، موضحة سقوط العديد من القتلى والجرحى من الطرفين نتيجة تصعيد القتال استمرارا لخرق الهدنة .وتطرقت إلى تحذير لجنة الإنقاذ الدولية، بعد تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، من تأثير مدمر للفيروس على البلاد في ظل استمرار الصراع العسكري وضعف النظام الصحي، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان تمويل سلطات البلاد لكي تكون قادرة على مواجهة الوباء.وتناولت دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم، إلى وقف التصعيد، والأعمال العدائية وتحشيد القوات وتدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.وعرجت الصحف على دعوة مجلس الأمن الدولي، بضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في ليبيا لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومكافحة فيروس كورونا،كما دعا الأطراف إلى وقف تصعيد القتال على وجه السرعة، ووقف الأعمال العدائية على الفور وضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق.// انتهى //09:21ت م0018