عام / الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1441/8/3 هـ الموافق 2020/03/27 م واس
المدينة المنورة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.
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