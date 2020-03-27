المدينة المنورة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.// انتهى //09:34ت م0020