إسلام آباد 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات فيروس كورونا وتعامل السلطات الباكستانية مع هذه الأزمة للحد من انعكاساتها السلبية على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.واهتمت بعزم الصين على مساعدة باكستان في التغلب على أزمة فيروس كورونا من خلال تقديم الدعم الطبي والتقني.وأخبرت عن فرض حكومة إقليم السند الحظر على أداء صلاة الجماعة في المساجد، والحد من الاجتماعات في المساجد لأداء صلوات الجماعة والجُمعة في باقي الأقاليم الباكستانية.وعرجت على تحرك القضاء الباكستاني لتعقب المسؤولين المتورطين في إدخال آلاف العائدين من إيران إلى باكستان دون رقابة مما أدى إلى انتشار فيروس كورونا في المدن الباكستانية.وأشارت إلى إدانة باكستان بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعًا في العاصمة الأفغانية كابل.وتطرقت في الشأن الاقتصادي إلى استمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية بسبب تأثر الاقتصاد الباكستاني بفيروس كورونا.وأخبرت عن تصدر إيطاليا وإسبانيا وإيران قائمة الدول الأكثر تضرراً بوباء فيروس كورونا، وازدياد حالات الإصابة في الهند رغم الحجر الصحي.وتابعت تطورات المحادثات الجارية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.// انتهى //09:36ت م0021